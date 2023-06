Celebração de Corpus Christi começa às 10h na Catedral de Londrina

Na próxima quinta-feira (8), a Igreja celebra a Solenidade do Corpus Christi ou Corpus Domini - expressão latina que significa Corpo de Cristo ou Corpo do Senhor. Na Catedral Metropolitana de Londrina, a Santa Missa com procissão acontecerá às10h.