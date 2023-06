Folha de Londrina é selecionada pela 2ª vez em projeto da Meta

O Grupo Folha de Londrina foi um dos veículos de comunicação selecionados para participar do programa Acelerando Negócios Digitais da Meta, empresa que comanda o Facebook, Instagram e WhatsApp, e do ICFJ (International Center for Journalists). Como parte do programa, a FOLHA vai receber mentoria e apoio financeiro para desenvolver um novo podcast.





A editora de produtos digitais do Grupo, Patrícia Maria Alves, explica que após a inscrição, no começo do ano, ocorreram diversas palestras e aulas online com jornalistas do mundo inteiro. Na sexta-feira (2), entre mais de 1.500 participantes, foi divulgada a lista dos 80 veículos de comunicação selecionados para receber mentoria durante o desenvolvimento de um projeto e apoio financeiro de US$ 15 mil - cerca de R$ 70 mil e o do Grupo Folha de Londrina foi escolhido.

O projeto deste ano é um podcast intitulado “De repente, celíaca”, que foi desenvolvido a partir da experiência pessoal de Alves. Segundo ela, a mentoria com a equipe do programa Acelerando Negócios Digitais começa no fim do mês e segue até novembro, que é quando o podcast deve ser lançado: “exatamente um ano após o meu diagnóstico”. A doença celíaca é uma enfermidade autoimune causada pela intolerância ao glúten.





A editora ressalta que a mentoria vai focar em deixar os projetos “mais aprazíveis para possíveis investidores, ressaltando os diferentes tipos de investimentos que podem ser feitos em um único produto”. “No podcast, por exemplo, você pode investir na forma de patrocínio, de apoio, de anúncio em spot ou anúncio de marca”, lista.





