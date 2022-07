Cemitério Jardim da Saudade tem mais 310 gavetas para sepultamento em Londrina

A Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) entregou 310 gavetas para sepultamento no Cemitério Jardim da Saudade, localizado na Avenida Saul Elkind, 2.805, no Conjunto Vivi Xavier, zona norte. Elas serão disponibilizadas para concessão de uso por tempo indeterminado.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





A concessão somente pode ser realizada para uso imediato, ou seja, apenas para o sepultamento de alguém que acabara de falecer ou então para sepultamento de restos mortais que estão em outro local ou de cinzas. O valor da concessão é de R$ 3.179,00, que pode ser pago à vista ou parcelado em até cinco vezes no boleto ou cartão de crédito.

Continua depois da publicidade





As gavetas são lóculos verticais, de tamanho padronizado, onde podem ser sepultados adultos ou crianças. Elas são pré-moldadas, com tubulação interna para extravasamento de gases com filtro de carvão ativado, e vedadas, ou seja, ambientalmente corretas, por isso não contaminam o solo. O investimento da Acesf, na construção das gavetas, foi de R$ 500 mil.





Continue lendo na Folha de Londrina.