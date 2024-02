Censo 2022: 7,44% dos domicílios de Londrina ainda usam buraco ou fossa como esgotamento

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou, nesta sexta-feira (23), novas informações sobre os domicílios do país, por meio do Censo Demográfico 2022. De acordo com os dados compartilhados, 7,44% dos domicílios de Londrina ainda utilizam algum tipo de fossa ou buraco como esgotamento sanitário.





Segundo o Censo, 4,35% dos domicílios londrinenses ainda utilizam fossa rudimentar ou buraco para suprir necessidades fisiológicas. Lares que usam fossa séptica ou fossa filtro que não estão ligadas à rede somam 3,09%. As fossas sépticas ligadas à rede representam 0,97% do total de domicílios.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Londrina tem 91,25% dos lares utilizando a rede rede geral ou pluvial, maneira mais adequada de tratamento de esgoto. Um total de 0,07% admitiu ainda utilizar rio, lago ou córrego como esgotamento.