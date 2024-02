Cerca de 12 mil passageiros devem passar pelo Aeroporto de Londrina no Carnaval

O Aeroporto de Londrina terá um feriado de Carnaval movimentado. A CCR Aeroportos, administradora do terminal, projeta que mais de 12 mil pessoas passem pelo terminal londrinense entre os dias 8 a 14 de fevereiro. Estima-se que duas mil pessoas devam circular diariamente pelo aeroporto.





A movimentação esperada é 10% superior a do mesmo período de 2023, com pouco mais de 11 mil pessoas. Serão ainda 124 operações de pousos e decolagens no terminal, com uma média de 20 voos diários.

Publicidade

Publicidade





O gerente do Aeroporto de Londrina, Antonio Montano, destaca os números expressivos e celebra o crescimento constante na movimentação do terminal. De acordo com o gerente, a CCR segue trabalhando para promover melhorias no local.





''A cada período de feriados percebemos um aumento exponencial em nossas operações. Por isso, toda a nossa equipe está preparada e focada em prestar um serviço de excelência aos passageiros. Quem está saindo de Londrina ou chegando em nossa cidade terá uma ótima impressão de todo o aeroporto'', pontuou.





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA