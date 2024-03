Cerca de 37 mil pessoas devem passar pela Rodoviária de Londrina na Sexta-Feira Santa e Páscoa

Aproximadamente 37 mil pessoas devem passar pelo Terminal Rodoviário de Londrina (TRL) entre esta quinta (28) e a próxima segunda-feira (1), período que compreende o feriado de Sexta-Feira Santa (29) e a Páscoa (31). A estimativa, que leva em conta as operações de embarque, desembarque, trânsito e turismo, representa um aumento de 20% na circulação de passageiros em relação à média diária de 6.162 viajantes observada entre janeiro e fevereiro.





São Paulo, Santos, Campinas, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Curitiba e municípios do litoral catarinense aparecem como os destinos mais procurados por quem vai deixar Londrina. Segundo informações das empresas que operam na rodoviária, a expectativa é que 250 ônibus extras sejam utilizados para atender ao aumento da demanda.

Para quem vai passar o feriado prolongado fora da cidade, os horários de maior movimentação devem ser registrados na quinta-feira (28) e no domingo (31). Já os desembarques devem agitar as instalações do TRL com mais intensidade na sexta-feira e na segunda.





Em todos os casos, segundo o superintendente do espaço, Sandro Neves, a recomendação é atenção redobrada para evitar furtos e extravios de bagagens. Portar documento pessoal com foto, além de buscar chegar com antecedência aos portões de embarque antes das partidas, são dicas importantes para agilizar a entrada nos ônibus.





Para menores de 16 anos que pretendem viajar desacompanhados dos responsáveis, a exigência é que seja apresentada, no momento do embarque, uma autorização especial expedida em cartório. A obrigatoriedade consta da resolução 295, de 2019, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).





Durante os dias em que o fluxo de passageiros e acompanhantes será maior, a segurança da rodoviária deve ser reforçada pela Guarda Municipal (GM). Já o monitoramento do tráfego e a orientação dos condutores ficará sob responsabilidade da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU).