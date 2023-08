Chuva adia programação de festival de comida mineira em Londrina

O Sabores Music Fest – Edição Gostin Di Minas, que seria realizado no Londrina Norte Shopping de 10 a 13 de agosto, teve de ser adiado. A chuva registrada no município desde o início dessa seaman atrapalhou algumas questões da montagem, o que atrasou a configuração do evento, que não conseguirá ficar pronto a tempo.





Embora o espaço seja coberto e resguarde o público da chuva, a organização informa que a estrutura e os expositores são de fora da cidade. Ainda não há uma nova data prevista para a realização do evento.

A programação traz no cardápio iguarias como feijão tropeiro, galinhada, porco no rolete, pururuca e os tradicionais pratos com torresmo, seja a porção frita ou o de rolo. Também estavam previstos food trucks de hambúrgueres, crepes e doces, além de um bom chopp, beertrucks com várias opções de bebidas artesanais.