Cine Cequinha exibe filme "Mirador" com a presença do ator pernambucano Edilson Silva na UEL

O projeto “Cine Cequinha Itinerante: Passeando por Londrina”, em parceria com o NEAB (Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros), exibe gratuitamente nessa quarta-feira (4) o longa-metragem de ficção “Mirador” (2021), do diretor Bruno Costa. A classificação indicativa do filme é de 16 anos.







A produção tem como ator principal o nordestino Edilson Silva, que estará na cidade para gravação de um curta-metragem e aceitou o convite para participar da sessão. A exibição acontece no Anfiteatro Maior do CLCH (Centro de Letras e Ciências Humanas da UEL), localizado na Rodovia Celso Garcia Cid, PR-445, Km 380 - Campus Universitário.

Em setembro o coletivo traz filmes brasileiros que destacam o protagonismo da população negra, que tratam de alguma forma da questão racial e dirigidos por pessoas negras.





Mirador foi gravado em Curitiba, e conta a história de Maycon, um boxeador que treina para retornar aos ringues, enquanto divide seu tempo com dois subempregos. Pai de Malu, fruto de uma relação casual que teve com Michele, ele tem sua vida revirada quando se vê na situação de ter que cuidar da filha sozinho. Entre a rotina exaustiva de treinos e bicos para sobreviver, a maior luta de Maycon ainda está por ser vencida: tornar-se pai.





O filme foi premiado como Melhor longa-metragem de ficção 4º Iberoamerican Film Festival Miami, recebeu o Prêmio especial do júri do 26º Femi, Festival Régional et International du Cinéma de Guadeloupe, Prêmio de Melhor longa-metragem pelo Júri Popular e Menção honrosa para atriz Maria Luiza da Costa no 28º Festival de Cinema de Vitória e Prêmio AVEC-PR Leandro Schip no 10º Olhar de Cinema-Festival Internacional de Curitiba, além de passar por festivais como 42º Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de la Habana, 21º New York Latino Film Festival, 24ª Mostra de Tiradentes e 23º Festival Kinoarte de Cinema.





Para mais informações acesse a página do instagram do Cine Cequinha Itinerante.