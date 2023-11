Cinema francês: Festival Varilux em Londrina chega a shopping de Londrina

A filmografia francesa recente vai ocupar os cinemas de todo o País em novembro e Londrina está incluída nesse circuito.

A 14ª edição do Festival Varilux de Cinema Francês será exibida pelo Cineflix do Aurora Shopping Londrina entre os dias 9 e 22 deste mês com filmes premiados, integrantes de festivais e aplaudidos por público e crítica. A rede Cineflix conta com a parceria da Aliança Francesa de Londrina.

Maior evento com exibição de obras nesta língua fora da França e com mais de um milhão de espectadores desde sua criação, esta edição traz 19 longas-metragens, dois clássicos e, em algumas cidades, uma série sobre Brigitte Bardot, uma das principais divas do cinema mundial.

"O festival Varilux continua sendo a ferramenta mais estratégica para manter viva a paixão do público brasileiro pelos filmes franceses. Os espectadores sempre receberam com entusiasmo nossa programação e aguardam com ansiedade as datas do festival. O papel do Varilux é promover o cinema francês em todo o país e apoiar o trabalho dos distribuidores locais. A queda na audiência média das produções brasileiras e estrangeiras nos cinemas é estimada em 80% em 2023. Todos nós, que atuamos no audiovisual, trabalhamos para reverter esses números", enfatizam os diretores e curadores do festival, Christian e Emmanuelle Boudier.



O Festival Varilux de 2023 tem filmes para todos os gostos: animação, drama, comédia, suspense e romance. A programação traz películas recentes - a maioria inédita no país - que integraram e foram premiadas em festivais como Cannes, Toronto e Biarritz.

Ícone do cinema francês, a atriz Brigitte Bardot inspira essa edição que exibe dois clássicos nos quais foi protagonista: "E Deus criou a Mulher" e "O Desprezo", além de "Brigitte Bardot", minissérie biográfica de seis episódios protagonizada pela jovem atriz franco-argentina, Julia de Nunez. Esta produção será exibida em São Paulo e no Rio de Janeiro.

DESTAQUES

Entre as produções que estarão na telona, destaque para a Palma de Ouro no último Festival de Cinema de Cannes, "Anatomia de uma Queda", de Justine Triet. Aclamado pela crítica, o longa mostra a investigação de uma morte em circunstâncias suspeitas e tem como protagonista a atriz Sandra Hüller, vencedora do Urso de Prata da melhor atriz para sua atuação no filme "Requiem" em 2006.

Já "Making Of", de Cédric Kahn, conta uma filmagem que sai dos trilhos, cheia de ideias, sentimentos e surpresas. No elenco, os atores Jonathan Cohen, Denis Podalydès e Stefan Crepon. Graças ao festival, o filme poderá ser assistido no Brasil antes da França, onde está programado somente para janeiro de 2024.



No papel de um casal que se muda para uma aldeia galega para se conectar à natureza, os franceses Denis Ménochet, Marina Fois protagonizam "As Bestas", sob a direção do espanhol Rodrigo Sorogoyen - o longa foi apresentado na mostra Première no Festival de Cannes de 2022 e recebeu Prêmios Goya e Prêmios CEC em 2023 de Melhor Diretor, Melhor Roteiro Original e Melhor Filme 2022.

Integrante da competição oficial de Cannes desse ano, “Culpa e Desejo” marca o retorno de Catherine Breillat, após uma pausa de dez anos na direção (seu filme anterior, “Uma Relação Delicada”, com Isabelle Huppert” foi realizado em 2013). O drama conta com Léa Drucker no papel principal e a trama mergulha na intimidade provocante e erótica, tendo como pano de fundo um escândalo familiar.

Terceiro longa-metragem de Anna Novion, “O Desafio de Marguerite”, estreou na seção de exibições especiais do Festival de Cannes 2023 e também foi destaque na 1ª edição do Festival Internacional de Cinema de Biarritz. Estrelado por Ella Rumpf, acompanha a saga de uma jovem que atua na matemática de alto nível, mas decide dar uma guinada e começar tudo de novo. Publicidade

Outros filmes da seleção "A Musa de Bonnard", de Martin Provost, narra a vida do pintor francês Pierre Bonnard e de sua esposa, Marthe de Méligny ao longo de cinco décadas, com Vincent Macaigne e Cécile de France nos papeis principais.

Estrelado por Benjamin Voisin - que integrou a delegação artística do festival em 2021 com Ilusões Perdidas - o drama "Alma Gêmeas", de André Téchiné, acompanha a recuperação de um tenente francês, sob a cuidadosa vigilância de sua preocupada irmã Jeanne. Mas, estranhamente, ele não parece muito ansioso para se reconciliar com quem era.



Sob a direção de Christian Carion, “Conduzindo Madeleine”, acompanha todo o envolvimento emocional de um taxista, um tanto desiludido, ao conhecer uma idosa durante uma viagem. Em 2022, o longa abriu o Festival de Cinema Francófono de Angoulême e esteve no Festival Internacional de Cinema de Toronto.

Realizador de sucessos da cinematografia contemporânea, com longas indicados a vários prêmios César, o diretor Emmanuel Mouret marca presença no evento com “Crônica de Uma Relação Passageira”, apresentado na mostra Première no Festival de Cannes de 2022 e que recebeu críticas entusiastas da mídia especializada, desde sua estreia no mercado europeu.

Estrelado por Karin Viard, que já esteve muitas vezes em cartaz no Varilux ao longo de outras edições, o drama “Dirface Divino”, de Virginie Sauveur, narra a saga de Charlotte que, após descobrir que o falecido padre da paróquia, na verdade era uma mulher e praticava sua vocação por anos sem que ninguém suspeitasse, decide iniciar uma investigação em meio à comunidade.

Com direção de Bruno Chiche, os atores Pierre Arditi e Yvan Attal atuam juntos em "Maestro(s)", interpretando pai e filho. São dois talentos da música clássica no cenário francês contemporâneo, mas que se encontram numa situação delicada e precisam resolver um impasse.



Em tempos difíceis de guerra “Memórias de Paris” mergulha no mundo dos sobreviventes de um ataque terrorista em um bistrô parisiense e a sua luta para reconstruir a sua existência e enfrentar novamente a vida cotidiana. O longa conta com a atuação dos astros Virginie Efira e Benoît Magimel e direção de Alice Winocour, que faz sua estreia no Varilux.

Remake de “O Brinquedo”, comédia francesa de 1976, o longa “Meu Novo Brinquedo”, dirigido por James Huth, traz Daniel Auteuil na pele do homem mais rico da França que, ao abrir a seção de brinquedos de sua loja, comunica ao seu mimado filho que ele pode escolher o que mais desejar como presente de aniversário. E o garoto escolhe como seu novo brinquedo Samy – interpretado pelo famoso cômico francês Jamel Debbouze – o vigia da loja.

“O Astronauta”, novo filme de Nicolas Giraud, dá aos espectadores uma tentadora visão interna sobre a indústria espacial. Além da direção, Giraud também interpreta o personagem central, um engenheiro de aeronáutica que se dedica por anos a um projeto secreto.

Com direção de Baya Kasmi, na comédia "O Livro da Discórdia", Youssef Salem escreve um romance parcialmente autobiográfico inspirado em sua juventude e, em particular, nos tabus que rodeiam a sexualidade no ambiente onde cresceu. Porém, o livro causa uma certa tensão familiar e ele precisará manter a união de todos.



