Cléber Toffoli, professor e ex-presidente do Londrina EC, morre aos 76 anos

A família de Toffoli se mudou para Jacarezinho no ano seguinte ao seu nascimento.O professor morou no Município por duas décadas e cursou o ensino fundamental e médio.





EX-PRESIDENTE DO LONDRINA EC

O Londrina EC, clube do qual Toffoli foi presidente entre os anos de 1985 e 1989, também prestou condolências à família e aos amigos do professor.





"Toffoli foi o responsável por reorganizar a parte administrativa do clube, promovendo o controle do quadro de associados, o que até então não existia. Foi o responsável por passar o departamento amador para a administração de empresários, com direito a 50% nas vendas dos passes. Cléber Tóffoli trabalhou 10 anos pelo Londrina. Além de presidente, foi presidente e secretário do Conselho Deliberativo e vice-presidente do Departamento Amador", escreve o time em nota divulgada em seu site.

"O clube envia suas condolências à família e amigos de Cléber Tóffoli. Que Deus possa confortar o coração de todos nós neste momento triste para todos", complementa.