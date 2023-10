Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina promove campanha de doação de sangue

O Ceal (Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina) promove, neste sábado (7), das 9h às 11h, uma campanha de doação de sangue para o Hemocentro do HU (Hospital Universitário) de Londrina. A ação faz parte da comemoração dos 70 anos da entidade londrinense.





Para ser um doador, é necessário:

- Estar em boas condições de saúde;

- Ter entre 16 e 69 anos (menor de idade com consentimento formal do responsável legal e a presença do mesmo);

- Pesar no mínimo 50 quilos;

- Estar descansado e alimentado (evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que antecedem a doação);

- Apresentar documento oficial de identidade com foto (Carteira de identidade, Carteira do Conselho Profissional, Carteira de Trabalho, Carteira Nacional de Habilitação ou Passaporte).





Todo o procedimento é realizado com higiene, rapidez e segurança e dura no mínimo 60 minutos. O Hemocentro do HU está localizado na rua Claudio Donizete Cavalieri, 156, no Jardim Tarumã.