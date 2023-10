Prefeitura de Londrina e Senai ofertam mais três cursos de qualificação

Quem ainda não fez um curso de capacitação completo com selo de qualidade do Sistema S tem mais uma oportunidade. A Prefeitura de Londrina, por meio da SMTER (secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda), está recebendo inscrições para três cursos do Senai (Sistema Nacional de Aprendizagem Industrial): operador de processos de produção, auxiliar administrativo e auxiliar de serviços automotivos.





As atividades serão presenciais, de segunda a sexta-feira, e iniciam no dia 16 de outubro. Para o curso de auxiliar administrativo, as aulas serão das 8h às 12h, e para as outras capacitações, os encontros estão marcados das 13h30 às 17h30, no Senai da rua Belém, 844. Os cursos chegam sem custo por fazerem parte do programa Caminhos da Profissão, do Senai.

Para conferir todas as informações sobre os cursos e garantir a inscrição, basta acessar o site www.londrina.pr.gov.br/qualificacao-profissional. São formações completas de 160 horas, para profissões com alta demanda por profissionais no mercado trabalho. A ordem de inscrição é um dos fatores de seleção e as vagas são limitadas. Além dos três cursos do Senai, mais sete opções de cursos presenciais estão recebendo inscrições pelo site.





Para o secretário do Trabalho, Emprego e Renda, Gustavo Santos, esse é o momento ideal de se capacitar. “Estamos caminhando para o final do ano e aprender um novo ofício, ainda em 2023, é plantar para colher um 2024 muito próspero. Os trabalhadores que tiverem a disponibilidade de fazer essas formações não podem perder essa oportunidade. Um curso do Senai é um diferencial enorme no currículo e, com certeza, vai abrir portas”, afirma.