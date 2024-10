Colisão lateral entre carro e caminhonete deixa cinco feridos em Londrina

Cinco pessoas ficaram feridas após um carro e uma caminhonete se envolverem em um acidente na PR-445, em Londrina, no Norte do Paraná, na noite desta quinta-feira (3).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), um homem de 59 anos dirigia um Fiat Strada no sentido de Cambé a Londrina quando, ao passar pelo KM 91, tentou fazer uma conversão à esquerda para acessar uma estrada rural no sentido contrário e se envolveu colisão lateral com uma Volkswagen Amarok, que era conduzido por um homem de 36 anos.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O motorista da Strada ficou ferido, assim como todos os passageiros do veículo, de 12, 15 e 32 anos. O condutor da Amarok, por sua vez, não se feriu, mas um passageiro de 38 anos teve ferimentos.





Todas as vítimas foram socorridas no local e encaminhadas à Santa Casa de Cambé para receber atendimento médico especializado.





O acidente foi registrado em um trecho de pista dupla.