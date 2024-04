Veja a previsão do tempo para o fim de semana em Londrina e região

O Sol volta a aparecer no sábado (27) e no domingo (28) em Londrina e nos Municípios da região, conforme aponta o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).





Nesta sexta-feira (26), o dia será de muito calor e tempo aberto, sem possibilidades de chuvas. Já no fim de semana, as temperaturas devem disparar, podendo chegar aos 31 °C e 32 °C no sábado(27) e domingo (28) respectivamente.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Na próxima semana, o clima deve ficar bastante quente e seco, variando entre 32° e 33º e sem possibilidade de chuvas.





PREVISÃO PARA LONDRINA

Publicidade





Sexta-feira (26) - Temperatura mínima de 18° e máxima de 30°

Sábado (27) - Temperatura mínima de 19° e máxima de 31°

Domingo (28) - Temperatura mínima de 20° e máxima de 32°