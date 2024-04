Com presença de Ratinho Jr. e Carlos Fávaro, ExpoLondrina começa nesta sexta-feira

O Parque Governador Ney Braga abre as portas nesta sexta (5) para um dos maiores e principais eventos agro do país.





Em 2024, a ExpoLondrina será também a ExpoGenética, ExpoVarejo, ExpoPet, ExpoSabores, ExpoNegócios, um universo que valoriza a tradição, mas também abre espaço para a inovação e novos mercados com a presença do Pavilhão Smart Agro.

“A cada ano pensamos em como melhorar ainda mais a experiência do visitante, entender o que cada um busca aqui. Há quem venha para atualizar conhecimento, outros para fazer negócios e também o público que quer o entretenimento. Unimos todos estes desejos com uma programação plural tanto de dia como a noite”, adianta Marcelo Janene El-Kadre, presidente da Sociedade Rural do Paraná.







No campo dos negócios, haverá pela primeira vez pavilhões dedicados ao seguimento pet e também do melhoramento genético, com a comercialização de matrizes, reprodutores e sêmen.

A grade de shows traz os maiores nomes do universo sertanejo, com destaque para Ana Castela e Luan Santana que farão sunsets especiais para o evento, e a Galinha Pintadinha para as crianças.







Quem já é habituado à festa, seguirá encontrando maçã do amor, parque de diversões e animais em exposição. Serão sete mil animais em 2024. Dos eventos técnicos, uma agenda intensa de palestras e cursos trazem conhecimento e inovação ao mundo agro.

Nos negócios, montadoras e indústrias de maquinário prometem negociações especiais para a Exposição. Uma oportunidade para todos se divertirem e fazerem bons negócios.







Os portões do Parque se abrem às 09 horas desta sexta (5), mas a abertura oficial da ExpoLondrina está marcada para as 16 horas com a presença de várias autoridades, como o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, o governador do Paraná, Ratinho Junior, o vice-governador, Daci Piana, e o secretário de Agricultura e Abastecimento do Paraná, Norberto Ortigara, além de prefeitos e demais autoridades políticas e lideranças de Londrina e região.





