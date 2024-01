Concha Acústica de Londrina recebe encontro em prol da paz e da tolerância religiosa

Na manhã de sábado (20), das 8h às 10h, a Concha Acústica de Londrina sedia o Londrina Religiões Unidas pela Paz e em Prol da Tolerância Religiosa. O evento é realizado em comemoração ao Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, celebrado oficialmente no dia 21 de janeiro, e deve contar com a participação de representantes de 17 religiões diferentes.





O encontro, que em 2024 chega em sua nona edição, é realizado anualmente desde 2015 como uma ação promovida pelo Compaz (Conselho Municipal de Cultura de Paz) e pelo GDI (Grupo de Diálogo Inter Religioso de Londrina).

Durante o evento, todos os representantes das 17 religiões terão direito a uma fala, direcionada ao contexto de promoção da paz e da tolerância religiosa. A expectativa é preencher os bancos da Concha Acústica com membros de todas as religiões representadas mais o público em geral, uma vez que o evento é aberto para toda população e gratuito.





O secretário do Compaz, Luis Cláudio Galhardi, fala sobre a importância da união das religiões para se promover um cenário de paz e liberdade religiosa na comunidade. “Acho fundamental esse diálogo entre as religiões para quebrar preconceitos e promover o diálogo entre as pessoas também. Ainda não podemos dizer que todas as religiões participam do GDI porque existem muitas religiões e ainda não conseguimos alcançar todas elas. Mas representamos esse ideal de liberdade religiosa e esse desejo do diálogo e da tolerância, para que se diminua a violência. Nós, do GDI, nos tornamos um grupo de pessoas que respeitam a fé de cada um. Somos um grupo de amigos e irmãos”, explicou.





