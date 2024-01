Latrocínio em Wenceslau Braz: um suspeito morre em confronto em Londrina e dois são presos

Duas pessoas foram detidas e uma morreu em um confronto armado em ações da Polícia Civil e da Polícia Militar nesta quarta-feira (17), em Wenceslau Braz (Norte) e em Londrina. Todos são suspeitos de envolvimento no latrocínio de Roque Miguel Bronque, encontrado morto com pés e mãos amarrados no Rio Tibagi no dia 6 de janeiro, em Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina) . Uma quarta suspeita, ex-companheira da vítima, permanece foragida.



Na tarde desta quinta, policiais militares foram chamados para atender a uma situação de violência doméstica no Residencial Cristal, na zona sul de Londrina. Os denunciantes anônimos avisaram aos PMs que, além de o homem de 20 anos de idade estar agredindo sua companheira, teria envolvimento em homicídios relacionados ao tráfico de drogas naquela região.





Segundo a PM, a intervenção teve como prioridade resgatar a mulher, mas, ao tentarem abordar o suspeito, ele se recusou a largar a arma que estaria empunhando, o que levou os policiais a dispararem contra ele. O Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) foi acionado, mas o suspeito morreu no local.



Embora a prioridade fosse a segurança da mulher, os policiais, ao consultarem o nome do rapaz, verificaram que havia mandado de prisão contra ele pelo envolvimento no caso de Bronque. "Quando a denúncia chegou até os policiais militares, que tinham o nome do suspeito, foi checado no sistema e verificado que ele tinha um mandado de prisão pelo crime de latrocínio. Ele é suspeito de ter envolvimento na morte de um senhor de Wenceslau Brás, cuja camionete foi despachada e seu corpo, desovado aqui no Rio Tibagi", explica o chefe da Comunicação Social do 5º BPM (Batalhão da Polícia Militar), capitão Emerson Castro.



Dois detidos e uma foragida



Uma mulher de 19 anos e um homem de 25 anos foram presos nesta quarta-feira pela Polícia Civil, com apoio da PM, em Wenceslau Braz. De acordo com as investigações, o latrocínio cometido contra Roque Miguel Bronque foi praticado por quatro pessoas, que incluem, ainda, uma mulher de 22 anos, que seria convivente da vítima, e o suspeito de 20 anos morto em confronto com a polícia, em Londrina.



A ex-convivente está foragida, segundo a Polícia Civil. O delegado Huarlei Augusto explica que os suspeitos tinham conhecimento do dinheiro na conta bancária de Bronque, além de outros bens, como terreno e veículo. “Foram ouvidas cerca de 15 pessoas até o momento. Foram colhidas impressões digitais no veículo e feito varredura na residência da vítima, além de outras fontes de provas que nos auxiliaram a chegar até a autoria desse crime”, afirma.









Entenda o caso





O corpo de Roque Miguel Bronque, morador de Wenceslau Braz, foi encontrado na tarde do primeiro sábado do ano, dia 6 de janeiro, no Rio Tibagi, em Ibiporã, com os pés e mãos amarrados. A identidade só foi confirmada no dia seguinte pelo IML (Instituto Médico Legal) de Londrina e o laudo pericial não indicou a presença de cortes ou perfurações, o que indicaria morte por afogamento.



Com a confirmação da identidade, a Polícia Civil deixou de tratar o caso como desaparecimento e passou a apurar possível latrocínio. Na segunda-feira, 8 de janeiro, a caminhonete dele foi encontrada no Residencial do Café, na zona norte de Londrina. Além do veículo, dinheiro e outros pertences teriam desaparecido da casa da vítima, segundo a polícia.



Na quarta-feira (10), Claudiane Piedade Machado, a então companheira do idoso, que estava desaparecida, foi localizada em uma propriedade rural em que os pais dela trabalham, a cerca de 80 quilômetros de Wenceslau Braz. Ela teria dito à polícia que se isolou no sítio por ser dependente química. Ela prestou depoimento sobre seu desaparecimento e foi liberada.