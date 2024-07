Confira a previsão do tempo para está quarta-feira em Londrina e região

Nesta quarta-feira (24), o tempo continua estável e ensolarado em Londrina e nos Municípios da região, conforme aponta os dados do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).





As temperaturas também seguem altas e, à tarde, e a umidade relativa do ar fica mais baixa, com valores até mesmo abaixo de 30%.

A temperatura mínima registrada nesta quarta-feira foi de 12°C e a máxima pode chegar aos 27°C.