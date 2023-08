Corpo de dom Geraldo Majella Agnelo é velado na Catedral de Londrina

O funeral de dom Geraldo Majella Agnelo, arcebispo emérito de São Salvador da Bahia, começou por volta das 8h30 de domingo (27), com cortejo de aproximadamente vinte minutos, que saiu da Acesf, na Av. Juscelino Kubitscheck, percorrendo sete quadras até a Catedral Metropolitana de Londrina.







Dom Geraldo faleceu no sábado (26), em Londrina, aos 89 anos. Ele foi presidente da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil), ex-arcebispo de Londrina e fundou, junto com a médica Zilda Arns, a Pastoral da Criança.

O caixão foi levado em um caminhão do Corpo de Bombeiros. Na Catedral, foi recebido por autoridades, entre elas o prefeito Marcelo Belinati e o arcebispo de Londrina, dom Geremias Steinmetz.





Às 10 horas foi celebrada a primeira das 12 missas que serão realizadas a cada duas horas na Catedral, inclusive durante a madrugada.







