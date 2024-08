Corpo de passageira de acidente com ônibus será enterrado nesta quinta em Londrina

Será enterrado na tarde desta quinta-feira (22) o corpo de Fernanda Pires Farias de Araújo, 28. A jovem morreu na manhã de quarta-feira (21) após o ônibus de transporte particular em que estava ficar desgovernado e invadir duas casas no jardim Paris, na zona norte de Londrina. Ela estava sentada ao lado do motorista, chegou a ser socorrida, mas entrou em óbito na ambulância devido a um quadro de politraumatismo.







O velório está sendo no cemitério Parque das Oliveiras e o sepultamento vai acontecer no distrito de Paiquerê. Fernanda trabalhava há cerca de três anos como conferente no centro de distribuição do Magazine Luiza, para onde seria transportada junto com outros colegas. Seis pessoas se feriram de forma leve ou moderada, necessitando de atendimento na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim do Sol, Santa Casa e HU (Hospital Universitário).

A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar as causas do acidente e possíveis responsabilidades. A principal suspeita, a partir do relato do próprio motorista aos Bombeiros, é de que o veículo teria ficado sem freio. O tacógrafo foi recolhido pela Polícia Científica ainda na quarta. O imóvel que foi diretamente atingido pelo ônibus foi interditado pela Defesa Civil por conta dos riscos de desabamento.





A empresa proprietária do veículo destacou que o condutor tem mais de 20 anos de experiência e o meio de transporte foi adquirido esse ano.