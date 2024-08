Ônibus descontrolado invade casas e passageira morre na zona norte de Londrina

Outras seis pessoas ficaram feridas, sendo que duas tiveram que ser encaminhadas para hospitais







Um ônibus de transporte particular com trabalhadores invadiu duas casas na manhã desta quarta-feira (21) na rua Alcides Alvina Rezende, no jardim Paris, na zona norte de Londrina. Sete pessoas ficaram feridas, sendo que uma mulher de 28 anos morreu dentro da ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) devido ao estado gravíssimo.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A equipe médica chegou a fazer por cerca de uma hora massagem cardíaca na passageira, que estava sentada na parte da frente do veículo, ao lado motorista. “Ela demandou um número maior de profissionais para fazer a imobilização. Era uma vítima politraumatizada”, relatou o tenente Rogério Moreto, do Corpo de Bombeiros.







Das vítimas que sobrevieram, quatro foram encaminhadas para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim do Sol, uma para a Santa Casa e outra para o HU (Hospital Universitário). Algumas, inclusive, tiveram que ser retiradas pelas janelas. “Dois tiveram trauma de face e quatro das vítimas estavam perambulando e foram encaminhadas por conta da cinemática aqui do local”, destacou. O motorista sofreu uma fratura no nariz.







O ônibus descia a rua Novarino Geraldo da Silva quando teria tido um problema mecânico, fazendo a curva desgovernado e em alta velocidade, o que foi flagrado por uma câmera de segurança. “Ele (motorista) só relatou que o freio teria falhado, mas ele deverá confirmar isso depois”, ponderou.





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA.