Cultura de Londrina abre edital para a seleção de Vilas Culturais

A SMC (Secretaria Municipal de Cultura) abriu inscrições para a seleção de projetos para o programa de Vilas Culturais - Londrina 90 anos. O Edital foi publicado no Jornal Oficial do Município, e contemplará propostas a serem beneficiadas por meio do Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura).





As inscrições deverão ser feitas exclusivamente on-line, mediante cadastro da proposta na plataforma Londrina Cultura, até as 18h do dia 8 de maio. Todos os documentos exigidos para a inscrição dos projetos podem ser encontrados no Anexo I do edital.

Os demais formulários e anexos podem ser consultados por meio da página da Secretaria Municipal de Cultura. A data de divulgação da lista com os projetos selecionados ainda será comunicada.





As vilas culturais aprovadas deverão executar ações que contribuam para o desenvolvimento do município de Londrina, como centro produtor e fomentador de cultura, além de atuar como ponto de encontro e promover uma programação voltada ao lazer e à universalização da cultura aos cidadãos.

Também deverão contribuir para a articulação de artistas ou grupos de produção cultural, em linguagens específicas ou integradas.





Através do Edital o Promic investirá, por meio do FEIPC (Fundo Especial de Incentivo a Projetos Culturais), um montante total de R$ 630.000,00, sendo R$ 315 mil para cada ano do contrato. Cada Vila Cultural deverá apresentar um plano de trabalho para 24 meses, recebendo o valor total de até R$ 180.000,00, divididos em R$ 90.000,00 para cada ano do projeto.

Ao final de cada bimestre, deverá ser feita a prestação de contas parcial dos recursos utilizados. Ao término do projeto, ainda deverá ser apresentada a prestação de contas final.