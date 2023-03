Curso de “Mecânica Automotiva para Mulheres” está com inscrições abertas em Londrina

A SMPM (Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres), por meio do COM (Centro de Oficinas para Mulheres), está com inscrições abertas para o curso “Mecânica Automotiva para Mulheres”, promovido em parceria com a SMTER Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda) e com o SENAI Londrina. Para se inscrever na oficina, que integra o Programa de Qualificação Profissional da SMPM, é necessário ter ao menos 18 anos e Ensino Fundamental completo. As aulas serão promovidas entre os dias 27 de março e 13 de abril, das 19h às 23h, no SENAI Londrina (Rua Belém, 844).





As inscrições podem ser feitas através do WhatsApp do COM (43) 9 99945-0056. Foram oferecidas 20 vagas, com carga horária total de 40h. Além do critério da idade mínima e da escolaridade, também é necessário residir em Londrina, seja na área urbana ou distritos, e ter renda per capita de até 2 salários mínimos. No final do curso, o SENAI irá conceder para as participantes um certificado de Aperfeiçoamento Profissional.

De acordo com a secretária municipal de Políticas para as Mulheres, Liange Doy Fernandes, este curso é mais uma maneira de mostrar para as mulheres que é possível ingressar em todos os espaços do mercado de trabalho. “Não é de hoje que as mulheres já vêm ocupando esses novos espaços. E para que os frutos continuem sendo colhidos, é necessário investir em qualificação e aperfeiçoamento, o que é fundamental para essas áreas que, historicamente, são dominadas por homens, como é o caso da mecânica automotiva. Então, nossa ideia é oportunizar às mulheres o acesso a uma capacitação de qualidade”, frisou.