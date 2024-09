Decreto em Londrina prevê criação de vagas para motoristas de aplicativo

O decreto publicado pela Prefeitura de Londrina para facilitar o embarque e desembarque de passageiros que utilizam carros por aplicativo foi bem avaliado pela categoria. Entre as medidas anunciadas esta semana está a criação de vagas específicas em cinco locais da cidade: rua Hugo Cabral (entrada do calçadão), rua Professor João Cândido (próximo ao Calçadão), rua Benjamin Constant (entre Rio de Janeiro Minas Gerais), rua Minas Gerais (entre Benjamin Constant e Sergipe) e avenida Bandeirantes (próximo do Hospital Evangélico).







Outra novidade é a criação de vagas rotativas de curta duração em oito locais, entre eles o Terminal Rodoviário, o aeroporto Governador José Richa, prédio da prefeitura, estádio do Café e rua Maranhão (perto do shopping Royal). O número de vagas em cada lugar ainda não foi definido. Apesar da regulamentação já estar em vigor, a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) informou que a sinalização nas localidades será feita em até 40 dias, ou seja, final de outubro.

“Muitas vezes o passageiro não sabia onde chamar o carro por aplicativo. Acontecia também no aeroporto e rodoviária não ter onde parar. Agora, com estes locais, poderemos atender bem a cidade de Londrina”, pontuou Renato Vandre, motorista de aplicativo há quatro anos e atualmente presidente da Associação dos Motoristas e Trabalhadores de Aplicativo de Londrina e Região.





O mesmo decreto diz que os veículos aplicativos estão autorizados a utilizar os pontos de ônibus pelo “tempo indispensável para embarque ou desembarque de passageiros”. No entanto, o Código de Trânsito Brasileiro já avaliza essa possibilidade, sendo impedido apenas o estacionamento nestes espaços. “Onde tem ponto de ônibus o passageiro pode chamar o carro de aplicativo que o motorista vai parar no ponto”, orientou. Londrina tem cerca de 2.600 pontos de ônibus. Todos os anúncios do município também valem para os taxistas.





