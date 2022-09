Dia da Sergipe terá consulta gratuita ao SPC e orientação sobre financiamento imobiliário em Londrina

Ocorre em Londrina, neste sábado (17), mais uma edição do Dia da Sergipe. O evento acontece na Rua Sergipe, trecho compreendido entre as ruas Minas Gerais e Prefeito Hugo Cabral, e contará com ações culturais, sociais e recreativas.





A MRV, uma empresa do Grupo MRV&CO e maior construtora da América Latina, é uma das parceiras da iniciativa que é considerada um dos maiores eventos de rua da cidade.

Na ocasião, a construtora irá oferecer serviço de consulta gratuita ao CPF, o que permite descobrir se há pendências no SPC Brasil, e também orientações e tira-dúvidas sobre financiamento imobiliário.





Dentre os outros serviços disponíveis no Dia da Sergipe estão emissão de documentos, cadastros para vagas de emprego, aferição de pressão arterial, divulgação de cursos profissionalizantes.





Também haverá atividades recreativas, educativas e brincadeiras para crianças, doação de mudas de árvores, sorteio de brindes e degustação.