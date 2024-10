Dia do Professor: profissionais unem ensino e afeto nas escolas de Londrina

Múltiplas e desafiadoras, as funções do professor também se curvam ao dinamismo da Educação. Todo educador desempenha papel fundamental no processo de ensino-aprendizagem, sendo responsável por orientar, motivar e inspirar os alunos a alcançarem seu pleno potencial.





Facilitador do conhecimento, mediador do aprendizado, estimulador da criatividade, avaliador do desempenho, orientador do processo de ensino, modelador de comportamentos , facilitador da autonomia são as principais funções.

E essas exigem habilidades de comunicação, empatia, flexibilidade e comprometimento. Ao desempenhar essas funções com dedicação e profissionalismo, o professor contribui significativamente para o sucesso educacional dos alunos e também marca momentos importantes.

Nesta edição, conheça alguns professores de Cambé e de Londrina que dedicam-se com esmero em suas atividades. Quem fala sobre suas habilidades são seus colegas de profissão. Para os professores homenageados, a matéria desta edição da Folha Cidadania é uma surpresa.



EDUCAÇÂO DE QUALIDADE

A professora Adrielly Rocatelli Marestoni, 29 anos, trabalha na Escola Municipal Padre Symphoriano Kopf, Jardim Santo Amaro, Cambé. Moradora do município, é concursada na rede municipal de ensino desde 2022 e, antes de ingressar, dava aulas de ballet infantil. Para seus colegas, a profissional é a união perfeita entre o dom natural para ensinar e a sólida formação acadêmica.







Em 2019, Marestoni, concluiu seu Mestrado: "Da Leitura na Escola à Leitura no Espaço Não Formal: Aproximação e Distanciamento Para a Formação de Leitores" e, em 2024, o Doutorado: "Práticas de Leitura Literária nos Anos Iniciais: Uma Proposta Didática à Luz da Teoria da Atividade de Ensino."





