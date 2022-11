Dois terços das viagens de ônibus foram canceladas na Rodoviária de Londrina nesta terça

Até o momento, 63 ônibus entre embarque e desembarque conseguiram operar nesta terça-feira (1º) no Terminal Rodoviário de Londrina. Isso representa 28% da movimentação. As empresas cortaram alguns horários, outros estão chegando com atraso de até cinco horas.





Segundo balanço encaminhado pela assessoria de imprensa da CMTU no final da tarde, foram 20 embarques, 33 ônibus em trânsito e 10 chegadas.

As viagens de Londrina com destino a cidades de São Paulo são as mais afetadas pelo bloqueio. Viagens para Santa Catarina também foram canceladas.