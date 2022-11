Bloqueios nas estradas causam transtornos a passageiros na rodoviária de Londrina

O bloqueio das rodovias no Paraná e em todo o Brasil promovido por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que foi derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva nas urnas neste domingo (30), tem causado transtornos a passageiros no Terminal Rodoviário de Londrina.







Nesta terça-feira (1º), véspera do feriado do Dia de Finados, empresas de ônibus e comerciantes do local esperavam grande movimentação, o que não se confirmou.

“Desde ontem a rodoviária está assim, sem ninguém. Ontem vendemos muito pouco e hoje praticamente nada”, conta Carina Borges, operadora de caixa de um dos restaurantes do local.





As viagens de Londrina com destino a cidades de São Paulo são as mais afetadas pelo bloqueio. Até o momento, os bolsonaristas interditaram diversos trechos de importantes vias do Estado, como as rodovias Castello Branco e Régis Bittencourt e a Marginal Tietê.

Os problemas causados pelas manifestações também atingem passageiros que chegam a Londrina.





Lourdes Kikuta veio do Japão para a cidade e está no Terminal Rodoviário desde as 23h de segunda-feira (31).

“Peguei um voo no Japão e parei em Dubai. Depois fui para São Paulo. Foram mais de 30 horas de voo. Cheguei em São Paulo e vim para Londrina de ônibus. Daqui, ia para Tomazina, mas já desisti”, declara.

Lourdes, que teve de dormir na rodoviária, teve seu celular furtado durante o sono e, agora, não consegue se comunicar com sua família.

As empresas de ônibus têm aconselhado os passageiros a acompanharem os jornais. Na companhia Andorinha, apesar dos bloqueios e das limitações, as viagens têm acontecido.





"Os ônibus estão chegando com atraso, mas estamos conseguindo. Nossos motoristas estão cortando caminho, estão autorizados", conta a operadora de caixa Vaneza Matiazi.

