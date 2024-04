Domingo ensolarado reúne famílias na ExpoLondrina 2024

O domingo (7) ensolarado foi um atrativo a mais da ExpoLondrina 2024, que reuniu milhares de londrinenses no terceiro dia da feira, no Parque de Exposições Ney Braga. Em uma tarde com temperaturas superiores a 30° C, foi grande o número de famílias aproveitando o evento, que segue até o dia 14 de abril.





No Pavilhão de Pequenos Animais, a criançada se divertiu com os animais silvestres e exóticos expostos. Coelhos gigantes, porquinhos-da-índia sem pelo e répteis diversos - como cobras e o lagarto dragão-barbudo - podem ser adquiridos.

O expositor Mateus Feriani explica que os coelhos acabam chamando bastante atenção dos visitantes. “Em questão de roedores, é o gigante de flandres, que já teve no ano passado e este ano veio para fechar com chave de ouro”, pontuando que o porquinho-da-índia skinny pig, que não tem pelo, é um dos animais raros disponíveis. “O pessoal nunca viu, não conhece, e está vindo para ver. A movimentação está boa.”







A fotógrafa Antônia da Silva, 64, aproveitou o domingo para visitar a feira com os sobrinhos Thammy, Antony e Naiara. “Desde cedo nós estamos aqui. Já curtimos bastante o parque, já andamos bastante. Está muito gostosa a feira este ano”, afirmou Silva. “Eu adorei os bichinhos e minha favorita foi a cobra, que eu acho linda”, disse Thammy, de 12 anos.

Quem também gostou das atrações deste domingo foi a auxiliar administrativa Gabriela Ruba, 27, que visitou o parque com o marido Leonardo Jacomini, 27, e o primo Pietro, de quatro anos.





“Está muito organizado, não pegamos fila. Está bem tranquilo. E o que está chamando atenção mesmo são os pontos de água que eles colocaram para a gente se hidratar, porque o calor não está fácil”, afirma Ruba, dizendo que ainda pretende ver o rodeio nesta semana.





Impressionado com os bovinos expostos na feira, o pequeno Pietro já contava os minutos para visitar o Parque de Diversões. Quando perguntado sobre qual é seu brinquedo favorito, ele foi enfático: “A roda gigante, porque ela vai quase no céu.”





