Em Londrina, obras do CEEP são retomadas pela terceira vez

As colunas de concreto foram colocadas abaixo. O terreno de 12 mil metros quadrados está sendo terraplanado. A área voltou a ser isolada e os moradores, novamente, têm escutado o barulho de maquinário. Após cerca de um ano e meio, as obras do CEEP (Centro Estadual de Educação Profissional) de Londrina, no jardim Primavera, foram retomadas. De acordo com os vizinhos, faz cerca de quatro meses que trabalhadores estão atuando no lugar, na esquina da rua Guilhermina Lahman com Lino Sachetin.







Essa é a terceira tentativa de construir a estrutura. A primeira foi em 2013, no entanto, houve a paralisação no ano seguinte após o projeto ser alvo de suspeitas de irregularidades no âmbito da operação Quadro Negro. Na época, foram executados apenas 19% dos serviços. Em 2022 uma outra terceirizada assumiu o que faltava, entretanto, poucos meses depois os trabalhos foram novamente interrompidos. Uma outra empreiteira foi contratada no começo deste ano por meio de licitação.



Em nota, o Fundepar (Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional) confirmou que a "obra de construção do CEEP Londrina está em andamento e com entrega prevista para dezembro de 2025". O terreno onde o prédio está sendo erguido pertencia ao município e foi doado ao Governo do Estado em 2009.





Serão seis mil metros quadrados de área construída. "A obra visa atender a demanda de estudantes que buscam por cursos técnicos na área da educação profissional de nível médio, constituída por cursos integrados e subsequentes a essa etapa de ensino", explicou o instituto à FOLHA.





