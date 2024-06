Em Londrina, Santuário da Vila Nova realiza missas sertanejas neste final de semana

Já é tradição a celebração de missas em ritmo sertanejo durante a Quermesse Junina do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, na Vila Nova (área central de Londrina). Desta vez, não será diferente. No sábado (29), às 18h30, a missa será celebrada pelo padre Ademar Lorrenzzetti. Na ocasião, estão convidadas todas as entidades e organizações da sociedade civil que trabalham com o agro.







No domingo (30), às 16h, a missa será celebrada pelo padre Rodolfo Trisltz, com a peregrinação do homem do campo. Diversas outras atividades serão realizadas, como parque de diversões, fazendinha, tômbola, pescaria e Bazar da Madre.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





“A missa em ritmo sertanejo, na realidade, não altera a liturgia, mas, traz elementos como objetos, símbolos e músicas que remetem a uma cultura que faz parte da essência e da formação do nosso povo. E, hoje, queremos dedicar essa missa e orações para todos aqueles que, de alguma maneira, trabalham com o campo”, ressalta o padre Rodolfo Trisltz, pároco e reitor do Santuário, além de assessor da Pastoral da Música da Arquidiocese de Londrina.





De acordo com ele, incorporar elementos culturais locais e regionais, como instrumentos e estilos musicais típicos, pode enriquecer a vivência religiosa da comunidade, promovendo maior identificação dos fieis.

Publicidade





SÍMBOLOS DE ORNAMENTAÇÃO





Nesse sentido, segundo o padre Rodolfo, as missas devem ter músicas litúrgicas, até para estarem em consonância com a natureza sagrada do culto. “O ritual da missa em ritmo sertanejo não é diferente, ele segue o Missal Romano. Mas, é possível utilizar símbolos na ornamentação, como chapéus, viola, violão, carroças, entre outros instrumentos do trabalho no campo e dos frutos da terra. Já as músicas devem ter letras e melodias adequadas à liturgia, podendo ser utilizados instrumentos como acordeom, viola, violão e percussão, que remetem ao universo caipira e sertanejo”, ressalta o pároco e reitor.

Publicidade





QUERMESSE





Ao mesmo tempo, a Quermesse do Santuário terá barracas de comidas típicas, como milho verde, cachorro quente e quentão, além de tômbola e pescaria para as crianças. O parque de diversões do Santuário estará na praça, com diversos brinquedos. (Com informações da assessoria)





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA