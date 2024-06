Em Londrina, UPA Sabará deixa de ser exclusiva para dengue a partir desta quarta

“Nas últimas semanas observamos uma queda na busca pelas unidades exclusivas de dengue. Agora vamos reorganizar o sistema e de forma gradativa. Nesse momento temos visto que a UPA Sol e o pronto atendimento do Leonor estão sobrecarregados, se comparado com o Sabará e Ouro Branco. Para que corrijamos essa questão no atual momento epidemiológico, faremos a mudança”, pontuou.

Há três meses as duas unidades vinham recepcionando os pacientes com sintomas ou confirmação da dengue , período que o município enfrentou epidemia da doença. O secretário de Saúde afirmou que os registros tiveram um platô há cerca de 20 dias e desde então têm diminuído, mostrando um arrefecimento.

A partir desta quarta-feira (12) a UPA do jardim Sabará, na zona oeste de Londrina, voltará a atender todos os tipos de problemas de saúde e não apenas os casos relacionados à dengue. A decisão foi anunciada nesta terça (11) pela secretaria municipal de Saúde, que também informou na próxima segunda-feira (17) será a vez da UBS (Unidade Básica de Saúde) do Ouro Branco, na região sul, retornar à rotina.

Desde o início do ano a cidade já contabilizou mais de 59.100 notificações de dengue, com 30.252 confirmações e 47 mortes. Foram descartados 13.319 casos e 15.578 seguem em análise. “O nosso termômetro diário são as notificações e as notificações diárias de pessoas com sinais de dengue têm caído consideravelmente ao longo das últimas semanas e, consequentemente, também a busca de pacientes com sinais e sintomas nas nossas unidades”, frisou.





A orientação é que os londrinenses que sentirem sintomas da doença procurem uma UBS (Unidade Básica de Saúde) ou diretamente as unidades de pronto atendimento. O estadiamento segue normalmente nos postos. “A rede é moldada para que as primeiras consultas médicas sejam feitas através de procura espontânea nas unidades de pronto atendimento. Não tem problema procurar um posto de saúde, mas não quer dizer que necessariamente vai passar por um médico. No posto é consulta eletiva agendada, mas eles têm uma reserva técnica para prioridade do dia”, explicou.





