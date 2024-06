Licitação para reforma da UPA do Jardim do Sol é questionada por empresa desclassificada

A reforma da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim do Sol, na zona oeste de Londrina, virou um imbróglio. A terceira tentativa para revitalizar o espaço foi parar na Justiça, após uma empresa participante do certame questionar o resultado do edital. Em abril, a reportagem mostrou que uma empreiteira com sede na cidade assumiria a obra, com proposta de R$ 1,6 milhão, após a desclassificação da primeira colocada.