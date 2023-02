Empreiteira curitibana culpa 'falta de mão de obra' por lentidão em obra na Leste Oeste, em Londrina

A TCE Engenharia, de Curitiba, justificou o ritmo lento na construção da trincheira no cruzamento da avenida Leste-Oeste com a Rio Branco, na área central de Londrina, pela dificuldade em contratar mão de obra. Na semana passada, a empresa foi notificada pelo município, que listou uma série de problemas que estão atrasando a evolução da obra. Na avaliação do poder público municipal, no atual ritmo a estrutura só ficará pronta daqui 18 meses, período bem maior que o aditivo de seis meses, que vence em julho.









De acordo com a construtora, no documento enviado à secretaria municipal de Obras e Pavimentação e que a reportagem teve acesso, “houve aumento no quadro de funcionários no mês de janeiro e fevereiro”, porém, “ainda está contratando mais colaboradores para a intensificação das novas frentes de serviço”. “Estamos em contato com diversas empresas de recrutamento para a seleção de funcionários”, garantiu.

No ofício da semana passada, o município alertou que a interdição da Rio Branco, entre a Leste-Oeste e a avenida Pandiá Calógeras, foi iniciada em setembro de 2022 e ainda está longe do término. A empreiteira rebateu que os serviços da rede de drenagem e retirada das arvores de grande porte já foram concluídos e que a reconstrução do pavimento está em execução, no entanto, ponderou que “a programação foi afetado pela ocorrência de chuvas dos últimos meses.”