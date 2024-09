Empresa é notificada por atraso na duplicação da rua Itajaí em Londrina

A duplicação da rua Itajaí, na área central de Londrina, está atrasada e sem perspectiva aparente de fim dentro dos prazos esperados pela prefeitura. A obra teve a ordem de serviço assinada em novembro do ano passado, mas começou efetivamente em fevereiro. Deveria ter ficado pronta em julho. O período foi prorrogado até este mês e agora foi postergado para novembro. No entanto, ainda falta ser executado cerca de 72% do projeto, enquanto deveria restar apenas 13%.







Na terça-feira (24), a empreiteira foi notificada pelo município pela quinta vez em razão de demora para cumprir o cronograma físico-financeiro pela inatividade de serviços e também baixa mão de obra e equipamentos.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





“Conforme já notificado anteriormente e tendo em vista que desde a primeira notificação até a presente data a contratada não atingiu o percentual estabelecido no cronograma, solicito que a contratada disponibilize efetivo adequado para a realização dos serviços, de forma a cumprir o prazo do contrato, em até cinco dias, sob pena de abertura de processo de penalidade”, alertou o engenheiro responsável por fiscalizar a obra.





O trecho que está sendo duplicado tem cerca de 250 metros, indo da rua Araguaia até a Rio da Prata, na Vila Nova. “É uma obra que está passível de penalização, porque está muito atrasada. Estamos cobrando e fazendo nossa parte”, garantiu João Verçosa, secretário municipal de Obras e Pavimentação. As intervenções têm investimento de R$ 830 mil.





IMPACTO NO CENTRO COMUNITÁRIO





A lentidão está impactando outra obra, que é a revitalização do antigo centro comunitário do bairro que está sendo transformado numa praça. O aditivo de tempo para conclusão vence em outubro e a reforma está com mais de 80% de execução. “O centro comunitário está praticamente pronto, mas depende do meio-fio (que é da duplicação) para poder executar a calçada. Este meio-fio foi feito e devem fazer agora a base de compactação para, posteriormente, soltar a pavimentação (da rua Itajaí)”, pontuou.