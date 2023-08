Encontro "Hora do Mamaço" vai reunir mães em Londrina para celebrar aleitamento materno

A “Hora do Mamaço” é realizada por um grupo de doulas de Londrina, com apoio da Associação Alto da Palhano, entidade que representa os moradores de 15 condomínios localizados no Alto da Gleba e cuida manutenção das praças Pé Vermelho, dos Pioneiros e Praça Pet.

A ação marca o encerramento da campanha Agosto Dourado, mês do aleitamento materno, conforme estabelecido na Lei nº 13.435/2017.

O evento "Hora do Mamaço" promete reunir mães em uma tarde de partilha de experiências, apoio à amamentação em locais públicos e conscientização sobre os benefícios do aleitamento materno.

No próximo sábado (26), das 15h às 18h, a Praça Pé Vermelho, na Gleba Palhano, será palco de um encontro inspirador e de muito significado para gestantes, lactantes e familiares.

As atividades para a campanha Agosto Dourado, que incentiva o direito do aleitamento materno, prosseguem na próxima semana em Londrina.

RODAS DE CONVERSA

Doulas estarão no local e irão conduzir rodas de conversa sobre maternidade e importância do aleitamento materno, além de esclarecer dúvidas relacionadas à amamentação e aos cuidados com os recém-nascidos.





DOAÇÕES

Os organizadores do evento convidam, ainda, os participantes a contribuírem com doações de roupinhas novas ou usadas nos tamanhos P, M e G, assim como fraldas descartáveis no tamanho P.





Os itens doados serão destinados ao Roupeiro Santa Rita da Catedral de Londrina, uma pastoral social que oferece apoio a 70 gestantes carentes a cada mês, fornecendo o primeiro enxoval para seus bebês.

Vale ressaltar que, em caso de chuva, o evento será cancelado.