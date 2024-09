Escolas municipais de Londrina comemoram maior nota do Ideb

Avaliações são necessárias e servem para saber onde estamos. Avaliações não devem ser compreendidas como rótulos e devem ser analisadas com maturidade e de modo holístico. Especialmente quando o assunto é a educação e formação de cidadãos, devem nortear caminhos, ampliar perspectivas e promover planejamento e desenvolvimento.







Em 2023, mais de cinco mil alunos matriculados no 5º ano de 88 escolas da rede municipal de Londrina, realizaram a Prova Brasil, avaliação que gera os resultados deste índice, a cada dois anos.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Com 6,9 no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), Londrina alcança nível acima da média geral nacional (6,0) e também do estado do Paraná (6,7) para as séries iniciais do Ensino Fundamental.





Os dados foram divulgados recentemente pelo MEC (Ministério da Educação), por meio do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).



Publicidade





COMEMORAR TRABALHANDO





A maior pontuação desta edição ficou para a Escola Municipal Melvin Jones, localizada no Jardim Hedy, região oeste de Londrina.

Publicidade





Com nota 8,8 a unidade evoluiu novamente em desempenho, sendo que na última prova a marca havia sido de 8,5. Também ganharam evidência as escolas municipais, Arthur Thomas na região central e Miguel Bespalhok, na zona leste da cidade.





A diretora da Escola Municipal Melvin Jones, Aida Cristina Campana, relata que o resultado surpreendeu.

Publicidade





"Não esperávamos sermos os primeiros na classificação. Ficamos felizes que neste cenário todas as escolas estão comprometidas. Não existe uma receita pronta para ensinarmos e o mérito é de educadores, pais, funcionários e da postura dos alunos", ratifica.





No ano de 2025, a escola que tem como coordenadora Grasieli Coelho de Padua Santos completa 55 anos de atividades e a diretora pretende fazer uma comemoração à altura.





Já sobre o resultado do Ideb, ela explica que é uma celebração singela. "Os alunos que fizeram a prova já estão na rede estadual e sabem da conquista. Uma mãe trouxe salgadinhos, bolo e refrigerante para que o momento não passasse em branco", divide.







Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: