Eu, Capitão estreia no Cine Teatro Ouro Verde com meia entrada para todos

O roteiro de Matteo Garrone brilha ao expor as complexidades da crise humanitária no cenário de imigração, sendo elevado pelas atuações sensíveis de um elenco composto por Seydou Sarr, Moustapha Fall, Issaka Sawadogo, Hichem Yacoubi e Doodou Sagna.

O drama italiano, indicado ao Oscar de Melhor Filme Internacional nesta edição, estará em cartaz todos os dias até sexta (22) com sessões às 19h30. No sábado (23), as exibições acontecem às 16h e às 19h30. A recomendação indicativa é de 16 anos.

Com uma história de bravura frente a circunstâncias quiméricas, Eu, Capitão será a estrela das telas do Cine Teatro Ouro Verde a partir de segunda-feira (18).





INGRESSOS





Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Cine Teatro Ouro Verde (R. Maranhão, n°85, Centro), 30 minutos antes de cada sessão. Durante a semana de exibição de Eu, Capitão todos pagam meia, com o preço de R$10,00. Professores ou facilitadores com cinco alunos ou mais têm isenção no valor do ingresso.