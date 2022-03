ExpoLondrina 2022 anuncia novidades com área exclusiva para universo gamer

A ExpoLondrina divulgou nesta terça-feira (1º) que irá ter uma área exclusiva para os fãs do universo gamer que visitarem a feira no Parque Ney Braga, entre os dias 1º e 10 de abril.



A Expô Games ficará localizada no Pavilhão Nacional, em um espaço de 1.600 m², e os visitantes poderão acompanhar atrações vinculadas aos maiores títulos do segmento, como os jogos do momento, os games tradicionais, os jogos para celulares com tendências do universo mobile e também uma área “free-to-play-mobile” (MLBB, Wild Rift, Freefire), além de PCs poderosos (free-to-play).



Além dos games, os visitantes e adeptos encontrarão no pavilhão adereços para fotos, um circuito interno de novidades do seguimento, consoles e monitores, lhama mecânica, espaço Just Dance (game de dança), Arena Rocket League e um espaço de descanso.





Diversas atividades serão feitas no espaço, como minicampeonatos, desafios, palestras, campeonato interescolar com premiações, quiz gamer e cosplayers. A Expô Games também promete a presença de convidados e apresentadores de renome do segmento. A ação será organizada pelas empresas BBL e SRP.