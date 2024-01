ExpoLondrina 2024 já tem cerca de 87% dos espaços comercializados

A 62ª ExpoLondrina, que será realizada entre 5 e 14 de abril, já soma cerca de 87% de seus espaços comerciais vendidos.







Mais de 200 mil metros quadrados do Parque Ney Braga estão reservados para receber cerca de 280 estandes de segmentos variados, como concessionárias de veículos, maquinários e implementos agrícolas, pavilhões comerciais com produtos do varejo, gastronomia, empresas de mídia e agências bancárias.

Anualmente, meio milhão de pessoas visitam o evento, tornando-o solo fértil para empresas que buscam fortalecer a sua marca e ampliar os pontos de contato com os consumidores, além de ser um ambiente propício para networking e novas oportunidades de negócios.





A movimentação comecial que a ExpoLondrina proporciona antes, durante e depois dos dez dias de evento acaba impactando de forma positiva a economia de toda a macrorregião da cidade. É uma cadeia que impulsiona o comércio, mas também beneficia a indústria hoteleira, restaurantes e serviços, gerando empregos temporários e promovendo um ciclo virtuoso de desenvolvimento econômico.





