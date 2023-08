Falta de água causa transtornos para comerciantes e moradores da região central de Londrina

A Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná) informou, na manhã desta segunda-feira (21), que o rompimento da adutora na saída do Reservatório Higienópolis, localizado na esquina da avenida Higienópolis com a rua Tupi, iria afetar o abastecimento de água em residências e comércios da região central de Londrina.

Os principais bairros afetados pelo incidente são, além do centro, as vilas Ipiranga, Garcia, Ernest, Boa Vista, Agari, Shimabokuro, Menegazzo e Pietraróia.

De acordo com a Companhia, a manutenção na adutora rompida foi concluída pela manhã e a previsão é que a distribuição de água se normalize, de forma gradual, até o final da tarde desta segunda-feira.

Mesmo com a finalização dos trabalhos, moradores e comerciantes das regiões afetadas têm enfrentado transtornos relacionados à falta de água. Edna Garcia, balconista e gerente de compras do restaurante Rovani há 22 anos, aponta que o desabastecimento tem sido um problema comum aos estabelecimentos.

"Várias vezes nossa água é cortada porque a Sanepar precisa arrumar alguma coisa. Isso, para nós, é um transtorno imenso. Pensa: um restaurante que começa a cozinhar às sete da manhã e que, em seguida, já começa a trabalhar com a lanchonete, ficar sem água. Isso paralisa, atrasa tudo. Tenho certeza que todos os comerciantes estão reclamando", aponta.





EXPERIÊNCIA DO CLIENTE

Os prejuízos financeiros não são os únicos aspectos considerados pelos proprietários e funcionários dos estabelecimentos. Segundo Garcia, a experiência do cliente também é prejudicada pela falta de água.

"A água é tudo em um restaurante. Além de precisarmos dela para cozinhar e para lavar a louça, temos que ter água no banheiro porque os clientes usam quando vêm aqui almoçar. Quando não tem água, o banheiro fica sujo e tem reclamação - com razão", explica a gerente.

Garcia argumenta que os trabalhos de manutenção corretiva deveriam ser feitos em dias e horários alternativos para que os comerciantes não fossem prejudicados. Além disso, cobra do Poder Público uma resposta ao problema recorrente.

"Os vereadores nos representam e nós estamos pedindo uma atenção para essa falta de água. Não é uma vez ou outra, tem acontecido sempre. Já chegamos a vender 30% menos do que o usual quando ficamos sem água, então é uma coisa que afeta demais nosso trabalho e nosso lucro."



MORADORES

Os comerciantes não são os únicos a sentirem os efeitos negativos do desabastecimento. Carina Nogueira, que mora no Centro de Londrina, reforça o depoimento de Garcia e diz que a falta de água é um problema recorrente.

De acordo com a moradora, nas residências, os maiores transtornos estão relacionados aos serviços domésticos. "Às vezes ficamos muito tempo sem água e eles [Sanepar] avisam em cima da hora. Além disso, quando a água volta, volta suja e com força, o que prejudica o encanamento."

Nogueira argumenta que a Sanepar deve agir para prevenir o desabastecimento e, sobretudo, evitar práticas que têm sido comuns nas manutenções.

"Acho que precisam restringir as intervenções ao essencial e agir com cautela, competência, precisão e planejamento, o que não vêm acontecendo. Os reparos são necessários, mas, muitas vezes, quebram o que estava intacto. A forma como as máquinas são manobradas, a forma que o alarido que é feito e a presença de ar no encanamento indicam falta de cuidado e inexperiência", aponta a moradora.