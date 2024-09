Feira gastronômica da concha recebe show da Banda Bora nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (13), a edição da Feira Gastronômica da Concha Acústica de Londrina traz uma apresentação da Banda Bora, com músicas do rock nacional e internacional. Além do show, o evento conta com a apresentação do personagem Sonic.





A feira acontece das 18h às 22h na Concha Acústica de Londrina, localizada na rua Piauí, 130, no Centro Histórico do Município.

No local, os consumidores terão à sua disposição barracas de alimentação de várias nações, como culinária asiática e lanches cariocas, chopp artesanal, espetos, pastéis, hortifrúti, produtos da fazenda, lanches prensados e buraco quente, caldo de cana e sucos naturais, crepes suíços e doces, entre outros.





A feira faz parte do projeto Viva a Concha, uma iniciativa da Associação dos Amigos e Moradores do Centro Histórico de Londrina.

VEJA A PROGRAMAÇÃO





Feira gastronômica: das 18h às 22h.

Show da Banda Bora: das 19h às 21h.

Apresentação do Sonic: das 19h30 às 20h.