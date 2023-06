Feira Londrina Criativa incrementa opções de presentes para o Dia dos Namorados

A feira itinerante Londrina Criativa desembarca no próximo fim de semana no Londrina Norte Shopping, cheia de opções de presentes para os casais, por conta das comemorações do Dia dos Namorados na segunda-feira (12).





Os expositores estarão no empreendimento no sábado, das 10h às 22h, e no domingo, das 14h às 20h. Entre as opções, kits especiais de chocolates com flores comestíveis, velas aromáticas e até peças de arte temáticas.







“Nossos pequenos empreendedores preparam itens especiais temáticos a cada data comemorativa e no Dia dos Namorados não poderia ser diferente. Além de presentear o(a) namorado(a), quem vier à feira Londrina Criativa poderá prestigiar o trabalho artesanal local”, afirma Margareth Watanabe, organizadora do projeto. Um dos itens mais vendidos é a arte em gesso do personagem Groot, de Guardiões da Galáxia. A artista preparou uma versão com coração especialmente para casais fãs do filme.





Além disso, o público poderá encontrar ainda um kit com brigadeiros, marshmallows e morangos banhados no chocolate, que acompanham um coração de biscoito com a mensagem “eu te amo” e “me beija”. Quem preferir, poderá presentear com um sugestivo kit de velas aromáticas, que vem ainda sal de banho e cartão personalizado. Até mesmo os casais geeks poderão presentear com bichinhos de pelúcia com a temática romântica.





“Tem opções para todos os gostos e bolsos”, ressalta Margareth. Entre os expositores, estão produtos como chocolate com flores comestíveis e macarrons, laços, fitas e acessórios infantis, roupas e acessórios para Barbie, arte em gesso, bijuterias, ecobags e peças em resina, papelaria criativa, panos de pratos, mesa posta, origami, pelúcia e adesivos geek, kokedamas e velas aromáticas, mini terrários, salgados assados, tortas e lanches naturais, queijos, manteiga e doces mineiros, quick massagem, quadros pirografados, óleos essenciais, moda pet e aromatizadores de ambientes.