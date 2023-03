Feirinha gastronômica na Concha Acústica recebe exposição de carros antigos

Nesta sexta (10), a partir das 17h30, será realizada uma edição especial da Feirinha da Concha, promovida todas as sextas-feiras por meio da Concha - Associação de Amigos e Moradores do Centro.





Publicidade

Publicidade

O evento ao ar livre é gratuito e tem ganhado mais adesão e simpatia dos visitantes graças a seu aspecto artístico e também por enaltecer a economia colaborativa e referências locais.





Publicidade

Além das opções de gastronomia e artesanato, esta edição conta com a participação especial de uma exposição de carros antigos - fuscas, opalas e clássicos que atraem graças à raridade e conservação dos modelos, organizada pelo grupo de colecionadores de carros antigos "Encontros Old School Londrina".







A ação é fruto dos esforços de moradores do entorno que, por meio da associação de amigos e moradores, investe também na revitalização e valorização do centro histórico de Londrina. A música é por conta do Duo Bora, que irá tocar pop rock nacional e internacional.

Publicidade





A presidente da associação, Yara Hernandez, já se sente feliz pela disposição de todos nesse projeto que tem feito diferença.





"Convidamos para que venham prestigiar nossos expositores, pois temos comidas de altíssima padrão: mineira, churrasquinho, carnes defumadas, pães, bolachas, doces, food tuck de comidas mexicana, ateliê de roupas, camisetas personalizadas, canecas e miniaturas de carros e a aguardada presença do "Old School" com carros antigos.

Publicidade





Satisfeita e muito empenhada em apoiar ações positivas na região central, Hernandez reconhece a importância de todos.





"A presença dos expositores nos deixa felizes por saber que nossa Feirinha da Concha se firmou e é uma realidade que valoriza o Centro Histórico. Então, contamos com a presença dos londrinenses e os dos vizinhos da região metropolitana", reforça.





O evento tem apoio do Coletivo Black Divas, Mattos Filho, Consultoria técnica Ponte a Ponte e da plataforma Alas- Apoio ao Desenvolvimento de Lideranças Negras.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: