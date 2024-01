Férias na Biblioteca promove oficina “O Livro é o melhor remédio” nesta quinta-feira (18) em Londrina

Nesta quinta-feira (18), às 10h, na Biblioteca Infantil de Londrina, ocorre mais uma oficina “O livro é o melhor remédio”, conduzida por Leda Araújo, diretora de Bibliotecas da SMC (Secretaria Municipal de Cultura) com auxílio de Lusenir de Oliveira, técnica de gestão da Biblioteca infantil.





Ela fará a narração do mito da Pandora, presente no livro “Mitos Gregos – O segredo da caixa de Pandora” e do livro “O segredo da lagartixa”, de Lectícia Dansa e Salmo Dansa enquanto Lusenir irá desenvolver uma oficina de colagem e decoração.







A participação é gratuita, tendo como público-alvo crianças de 5 a 12 anos. A Biblioteca Infantil fica no prédio da SMC, na Praça 1° de maio, 110, em frente à Concha Acústica. As inscrições podem ser feitas pelo telefone (43) 3371-6603.

Segundo Leda Araújo, o objetivo dessa programação de férias é formar cidadãos conscientes do seu papel na sociedade. “Formar cidadãos leitores, mas, principalmente, que valorizam a si próprios e têm consciência da importância da leitura”, frisou.





A ministrante conta ainda que será feita uma oficina em que as crianças irão confeccionar uma caixa trabalhando sentimentos e valores, com foco na ideia de que “O livro é nosso melhor remédio” para cura de emoções e sentimentos. “Faremos também trabalhos com colagens, em que iremos oferecer uma caixinha para cada participante fazer decorações, colocando nesta caixinha tudo que eles querem para 2024”, citou.

Essas duas obras, que serão trabalhadas com as crianças na quinta-feira (18), fazem parte do acervo da Biblioteca Infantil. A ação faz parte da programação “Férias na Biblioteca”, iniciativa da Diretoria de Bibliotecas. Os encontros serão oferecidos até o dia 26 de janeiro.





Sobre as histórias – “A caixa de Pandora” é um mito grego que aborda a criação de Pandora. Pela mitologia grega, Pandora foi a primeira mulher criada pelos deuses e, também, quem abriu uma caixa que espalhou todos os males pelo planeta.





Já o livro “O segredo da lagartixa” conta a história da lagartixa chamada Flozô, que vivia abraçada em sua caixinha de segredos, num jardim perfumado e florido. Ela só adorava sua caixinha, por isso ninguém gostava dela, mas, um dia, teve que revelar seu segredo aos colegas.