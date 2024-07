Fiscalização contra jogos de azar vai ser intensificada pela PM em Londrina

A PM (Polícia Militar) se prepara para intensificar a fiscalização contra locais clandestinos que funcionam com jogos de azar no centro de Londrina. Na tarde de segunda-feira (8), as equipes descobriram que uma sala no terceiro andar de um prédio no Calçadão era utilizada como um cassino, com quatro máquinas caça-níqueis funcionando. Os policiais foram até o local após denúncias anônimas.







"A mulher que estava atendendo confirmou que funcionava o cassino e que o local foi alugado exclusivamente para essas máquinas, que são de jogos de azar, contravenção. São ilegais, por isso, precisaram ser apreendidas”, frisou o capitão Emerson Castro, porta-voz do 5º Batalhão da Polícia Militar. “Essa senhora assinou compromisso de comparecer na Justiça e foi liberada”, explicou.



A lei de Contravenções Penais, no artigo 50, estabelece que "explorar jogo de azar em lugar público ou acessível ao público, mediante o pagamento de entrada ou sem ele" é uma infração penal, no entanto, de menor gravidade se comparado com um crime. Entretanto, os responsáveis podem ser punidos com prisão que varia de três meses a um ano e multa.