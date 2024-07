Chuvas em Londrina devem seguir até a próxima segunda, diz IDR

As chuvas em Londrina devem seguir até a próxima segunda-feira (15), de acordo com a previsão do IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná). A entidade também alerta para o risco de tempestades e ventanias nos próximos dias.





As chuvas chegam ao município depois de 41 dias de seca. Além de Londrina, todos os municípios das regiões Norte e Noroeste devem ser atingidos.

O IDR também informou que todo o estado deve presenciar o fenômeno, mas em quantidades diferentes de volume. Até a próxima semana, deve chover de 20 a 30 milímetros por dia em Londrina.





A expectativa, segundo a agrometeorologista do IDR Heverly Morais, é de que as águas limpem a atmosfera, que estava criticamente suja devido ao período de estiagem.

O clima seco e sujo causa diversos problemas para a saúde, incluindo uma série de sintomas respiratórios e alérgicos. A baixa umidade do ar ocorre principalmente nos meses de outono e inverno e causa irritação e ressecamento nos olhos, na pele e na mucosa respiratória.





Durante os 41 dias de seca, a umidade do ar, segundo a agrometeriologista, chegou a 20%. Em dias considerados normais, a porcentagem é de 60% ou mais.





Heverly também ressalta que as chuvas podem ocorrer a qualquer hora do dia e o céu deve permanecer nublado. A partir da próxima terça-feira (16), as altas temperaturas e o clima seco retornarão à região.

