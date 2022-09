Gedal promove mais uma edição de 'Na Rua, de Olho Pra Lua!' neste sábado em Londrina

Neste sábado (3), a partir das 19h, na Praça Nishinomiya, em frente ao Aeroporto de Londrina, está marcada mais uma edição do projeto “Na Rua, de Olho Pra Lua!”. Para quem não conhece, o maior evento de observação astronômica do Brasil é gratuito e aberto a toda a comunidade londrinense.







A realização é do Gedal (Grupo de Estudo e Divulgação de Astronomia de Londrina) em parceria com o MCTL-UEL (Museu de Ciência e Tecnologia de Londrina – UEL), e contará com vários telescópios para a observação da Lua, com suas crateras e montanhas fascinantes, Saturno e seus incríveis anéis, e Júpiter, o maior planeta do Sistema Solar e algumas de suas dezenas de luas!

Além da observação do céu, um grande telão estará montado em plena praça para a apresentação de diversas palestras sobre os mais variados temas ligados ao Espaço. O evento conta também com a participação do grupo STEM Education da UTFPR e o Projeto WASH, que levarão ao evento incríveis hologramas com temática astronômica e realizarão várias oficinas para que os participantes possam levar o seu próprio mini-projetor de hologramas para casa gratuitamente.





E para quem tem um telescópio em casa, mas não sabe como montar ou utilizar o equipamento, é uma ótima oportunidade para aprender. Membros do Gedal estarão disponíveis para ajudar a todos.

