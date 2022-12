GM aguarda compra de EPIs para iniciar patrulhamento sobre bicicletas em Londrina

A GM (Guarda Municipal) de Londrina deve começar no ano que vem uma nova modalidade de patrulhamento ostensivo e preventivo. A ideia da secretaria municipal de Defesa Social é que os agentes possam fazer as rondas e a segurança por meio de bicicletas elétricas. O município recebeu quatro bicicletas por meio do MPT (Ministério Público do Trabalho) e ainda vai lançar uma licitação para comprar mais quatro.





“É uma inovação que trazemos para o serviço. Não tem nada a ver com aquilo que já se viu por uso de outras forças de segurança. O nosso projeto de bicicletas tem a ver com a nossa atribuição, com os bens, serviços e instalações do município. Nesse pacote temos praças e logradouros públicos”, destacou Pedro Ramos, responsável pela pasta.

O secretário afirmou que os guardas com bicicletas farão um trabalho em conjunto com as viaturas. A prefeitura, inclusive, já tem um carro específico para transportar as bikes. “É uma viatura e quatro bicicletas por equipe, ou seja, a viatura faz o patrulhamento dela nos próprios do entorno do Calçadão, por exemplo, enquanto que as bicicletas fazem nos locais onde tem circulação de pessoas. Desse ponto podemos ir para outros locais, como o entorno do lago Igapó, Cabrinha, Lagoa Dourada. Temos vários lugares que demandam da segurança pública.”





A secretaria aguarda a licitação para adquirir os EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) para colocar a iniciativa em prática. No mesmo edital serão compradas as quatro bicicletas elétricas. A estimativa é de que o gasto total com os materiais e os outros meios de transporte seja de R$ 45,8 mil. No início de dezembro, inclusive, a secretaria municipal de Defesa Social enviou um ofício pedindo urgência no processo de aquisição para a secretaria municipal de Gestão Pública.





A expectativa era usar as bicicletas já na operação Natal deste ano, no entanto, a licitação ainda não foi lançada pela Gestão Pública. “A licitação traz a maior transparência possível na aplicação do recurso público e tem suas nuances, com a morosidade natural. Então, estamos aguardando a conclusão disso para iniciarmos”, ponderou.





