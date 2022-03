Motoristas 'furam' greve mantida em assembleia e ônibus voltam a circular parcialmente em Londrina

Apesar da maioria dos trabalhadores do transporte coletivo decidir pela continuidade da greve em assembleias na manhã desta quinta-feira (3) - foram 338 votos favoráveis e 74 contrários -, dezenas de motoristas resolveram "furar" o movimento em Londrina.

Desde o final da manhã desta quinta, vários ônibus estão deixando as garagens da TCGL (Transportes Coletivos Grande Londrina) e Londrisul e retornando para as ruas. Alguns deles, inclusive, já estão chegando aos terminais e embarcando passageiros nos pontos.





Às 14h22, a assessoria de imprensa da CMTU (Companhia Municipal de Transporte e Urbanização) informou que 55 % da frota do transporte coletivo fora do horário de pico estava em operação nas ruas de Londrina. São 120 ônibus das duas concessionárias.





De acordo com a TCGL, às 12h30 havia 24 veículos rodando. Já a Londrisul divulgou que a grande maioria dos funcionários da empresa decidiu retornar ao trabalho, o que permitiu a normalização dos serviços com operação de 100% das linhas. A frota total do transporte público na cidade é de 327 ônibus nos horários de pico - nos entrepicos, ovolume de veículos operando é menor.



Os funcionários que resolveram voltar aos postos de trabalho estariam sendo hostilizados pelos grevistas que continuam nas portas das empresas, mas não foram registradas confusões e nem impedimentos. Na avaliação do sindicato que representa a categoria, quem preferiu retornar precisa ter a opinião respeitada pelos demais. A entidade também declarou que acreditar houve pressão das concessionárias para a dissidência. A paralisação começou na terça-feira (1º) de Carnaval.